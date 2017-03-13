Совет ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан России и Украины

Евросоюз продлит действие индивидуальных санкций в отношении физических и юридических лиц России и Украины на полгода - до сентября 2017 г., сообщил Совет ЕС.

В сообщении отмечается, что «оценка ситуации не оправдывает изменения санкционного режима».

Совет исключил из санкционного списка двух ушедших из жизни лиц, теперь ограничительные меры действуют в отношении 150 граждан и 37 юридических лиц России и Украины.

Евросоюз 17 марта 2014 г. принял пакет индивидуальных санкций, направленных на «противодействие угрозам территориальной целостности и независимости Украины». Последний раз черный список для России продлевался на полгода 15 сентября. Тогда в него входили 146 человек, включая представителей российских властей, политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В перечень внесены 37 организаций, в том числе все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы в случае обнаружения таковых в европейских банках подлежат замораживанию.