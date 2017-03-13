С Вячеслава Гайзера сняли одно из обвинений

Как считало следствие, бывший губернатор лоббировал интересы компании для ее победы на муниципальном конкурсе и получения контракта

Следствие сняло обвинение в отношении бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера по одному из эпизодов дела, сообщил его адвокат Вячеслав Леонтьев. «Прекращено уголовное преследование по факту дачи взятки мэру Сыктывкара Роману Зенищеву в связи с непричастностью Гайзера к преступлению», – цитирует «РИА Новости» защитника. По словам Леонтьева, решение о снятии обвинений было принято еще в январе, однако известно об этом стало только сейчас.

Как считало следствие, бывший губернатор лоббировал интересы компании для ее победы на муниципальном конкурсе и получения контракта. Как пояснил адвокат Гайзера, это уголовное дело было возбуждено отдельно «от того, с материалами которого мы сейчас знакомимся» (цитата по ТАСС).

Ранее СКР возбудил в отношении Зенищева новое уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С 31 марта 2006 г. по 21 марта 2011 г. он получил 2 млн руб. за получение преимущества на муниципальном конкурсе по пассажирским перевозкам и обеспечение победы ООО «Сыктывкаравтотранс». «В ходе расследования следователи выяснили, что у Гайзера не было бизнес-интересов, в частности в транспортной сфере», - пояснил адвокат.

Всего по «делу Гайзера» было арестовано 16 фигурантов. Их подозревают в организации преступного мошеннического сообщества в Коми с целью завладеть госимуществом. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ст. 210, 159, пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; мошенничество; отмывание денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Сумма установленного ущерба составляет 1,1 млрд руб.

В конце января СКР сообщил, что расследование дела завершено, а обвиняемые вместе со своими защитниками знакомятся с материалами уголовного дела.