Анонс «Ведомостей» на 14 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

марш памяти Немцова не интересует половину россиян;

Россия заняла 4-е место в мире по доле женщин среди предпринимателей;

новый Кинг Конг бьет Годзиллу по кассовым сборам.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Марко Бицарри придал ускорение забуксовавшему бренду Gucci

и статью на полосе «Комментарии»: почему предлагаемый налоговый маневр неэффективен.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».