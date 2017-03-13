Анонс «Ведомостей» на 14 марта 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
марш памяти Немцова не интересует половину россиян;
Россия заняла 4-е место в мире по доле женщин среди предпринимателей;
новый Кинг Конг бьет Годзиллу по кассовым сборам.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Марко Бицарри придал ускорение забуксовавшему бренду Gucci
и статью на полосе «Комментарии»: почему предлагаемый налоговый маневр неэффективен.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».