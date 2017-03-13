Самолеты НАТО и ВВС Швеции провели разведку у границ Калининградской области

Разведывательные самолеты НАТО и ВВС Швеции провели полеты около границ Калининградской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

По их информации, самолет дальнего радиолокационного наблюдения НАТО E-3A AWACS под номером LX-N90448 и позывным NATO06, вылетевший с немецкой базы Гайленкирхен, совершил подлет к южным границам Калининградской области. Изначально самолет осуществлял разведку вдоль российской сухопутной границы, находясь в воздушном пространстве Польши, после - вблизи польского Гданьска.

Со стороны Балтийского моря к Калининградской области приближался самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002, поднявшийся с авиабазы Малмен. Он осуществлял разведку на высоте 12 000 м над международными водами Балтики.