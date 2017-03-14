Расследование крушения Ту-154 Минобороны продолжается – ТАСС

Техническая комиссия по расследованию причин крушения Ту-154 Минобороны в Сочи продолжает свою работу, говорить об окончательных выводах о причинах катастрофы еще рано, заявил информированный источник ТАСС. 14 марта «Коммерсантъ» сообщил, что видеореконструкция полета Ту-154 показала, что самолет не падал на воду, как следовало из показаний свидетелей, а находился в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова, и что к таким выводам пришли эксперты военной технической комиссии.

По словам источника ТАСС, продолжаются различные экспертизы по этому делу. «Все выводы о причинах и сопутствующих факторах, которые могли привести к авиакатастрофе, будут сделаны по завершении работы комиссии», – добавил он, но подтвердил, что одной из версий следствия является ошибка экипажа.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов сообщил ТАСС, что продолжаются поиски обломков лайнера и останков находившихся в нем людей. «Спасательные работы продолжаются и в настоящий момент на месте крушения (самолета) в акватории Черного моря. Там работают три плавсредства и две водолазные станции. Мы выходили в море и в сезон холода при отрицательной температуре», – сказал он. По его словам, ежедневно из воды извлекается по нескольку обломков, очень маленьких, их очень много. «Операция будет продолжаться до тех пор, пока она будет давать свои плоды», – добавил представитель МЧС.