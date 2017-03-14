Анкара отмахнулась от призыва Евросоюза не ссориться с Нидерландами

МИД Турции назвал бесполезным призыв высокопоставленных чиновников Евросоюза проявить сдержанность в конфликте с Нидерландами, сообщает ВВС. К сдержанности Турцию призвали Верховный представитель Еврокомиссии по иностранным делам Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Также на сторону Нидерландов встала канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая назвала заблуждением слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он ранее сравнил с действиями нацистов запреты турецким министрам агитировать проживающих в Германии и Нидерландах избирателей за поддержку перехода к президентской республике от парламентской.

МИД Турции считает, что заявления представителей Евросоюза, вместо того чтобы давить на страны, нарушающие дипломатические договоренности и законы, призывают саму Турцию воздерживаться от чрезмерных заявлений и действий. Этим самым авторы заявлений мостят дорогу ксенофобии и антитурецким выступлениям, цитирует заявление агентство Anadolu. Могерини и Хан некорректно оценили проблему, считают в Анкаре.

Референдум о расширении полномочий президента Турции намечен на 16 апреля. Турецкие министры запланировали ряд встреч с избирателями в городах нескольких стран Европы, эти встречи (официально – из соображений безопасности) были отменены властями в Германии, Нидерландах и Австрии. Но сильнее всего разгорелся конфликт с Нидерландами, которые запретили посадку министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Роттердаме и выдворили приехавшую в этот город на машине министра социальной политики Турции. 15 марта в Нидерландах пройдут парламентских выборы, напоминает ВВС, избирателей в этой стране заботит кризис с мигрантами и проблема угрозы со стороны радикальных исламистов.