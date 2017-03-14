Путин потребовал от прокуроров не допускать разбазаривания бюджетных средств

Органы прокуратуры должны укреплять контроль за расходованием бюджетных средств, не допускать их разбазаривания и прямого расхищения, заявил президент Владимир Путин. Как передает ТАСС, он сказал это на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

В 2016 г. по материалам прокурорских проверок было возбуждено 3800 уголовных дел антикоррупционного характера, напомнил президент. Он потребовал укреплять контроль, повышать финансовую дисциплину, «не допускать нецелевого использования бюджетных средств, их разбазаривания или прямого расхищения» в сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов.

Генпрокуратуре Путин поручил тесно взаимодействовать в этом вопросе со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, в том числе с ФСБ, МВД, налоговой службой и Росфинмониторингом.

Противодействие коррупции и криминалу глава государства назвал важнейшим направлением работы органов прокуратуры. «Здесь необходима грамотная, профессиональная работа на всех этапах - от профилактики преступлений до поддержания обвинения в суде», - сказал президент.

Также он поручил надзорному ведомству развивать международное сотрудничество, расширяя договорную базу и совершенствуя практику взаимной помощи с зарубежными коллегами.

По словам Путина, по эффективности работы прокуроров граждане судят о способности государства защитить их интересы, отстоять право и справедливость. «И доверие людей нужно безусловно оправдывать, причем каждый день в практической, ежедневной работе», - сказал президент. Он добавил, что рассчитывает на бескомпромиссность, твердость и верность долгу работников прокуратуры.

Особо президент отметил, что Генпрокуратура должна незамедлительно реагировать на необоснованные повышение тарифов ЖКХ, если люди на это жалуются. Также он потребовал пресекать оборот недоброкачественных и фальсифицированных товаров. «Конечно, должны быть надежно защищены социально уязвимые категории граждан: пожилые люди, дети, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью», - подчеркнул он.