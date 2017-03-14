Чайка потребовал исков к чиновникам, задерживающим оплату по госконтрактам

Примерно треть фактов, изложенных в обращениях, поступающих на специально созданный для связи с бизнесом электронный адрес, находят свое подтверждение, сообщил генпрокурор Юрий Чайка на итоговой коллегии своего ведомства.

По его словам, предприниматели жалуются в основном на захват имущества, необоснованное уголовное преследование и долги по выполненным госконтрактам. Так, по итогам проверки одного из сообщений в республике Марий Эл погашена задолженность в 60 млн руб. перед малыми предприятиями за социальные перевозки. Всего же за полтора года усилиями прокуратуры погашено 40 млрд руб. долгов по исполненным госконтрактам.

Зато нередко аффиллированным с чиновниками структурам оплачивают неисполненные обязательства, заметил Чайка. Он потребовал от прокуроров «принципиально ставить вопросы о предъявлении регрессных исков к чиновникам, привлечении их к уголовной ответственности».

Всего, по данным генпрокурора, в прошлом году по результатам осуществления контроля за расходами чиновников было предьявлено 30 исков об обращении в доход государства имущества госслужащих, законность происхождения которого они не смогли подтвердить, на общую сумму в 2 млрд руб. Подобные итоги антикоррупционной работы еще не отражают ожиданий общества, признал Чайка. Но результаты во многом зависят от принципиальной позиции кадровых подразделений самих ведомств, которые занимаются контролем за расходами, уточнил он.