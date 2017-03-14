ЕСПЧ присудил экс-председателю совета «Мемориала» и журналистам РЕН ТВ 25 500 евро

Европейский суд по правам человека присудил в общей сложности 25 500 евро бывшему председателю совета правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову и трем бывшим членам съемочной группы РЕН ТВ за нарушение их прав в 2007 г. в Ингушетии. Как сообщает «Интерфакс», выплатить компенсации должна Россия: суд установил, что истцов в ночь на 23 ноября 2007 г. похитили госслужащие, а следовательно, утерю имущества им должно компенсировать государство.

Орлов и журналисты Артем Высоцкий, Станислав Горячкин и Карен Сахинов, которые собирались снимать репортажи об акциях протеста против злоупотреблений силовиков, были похищены в ноябре 2007 г. из гостиницы в Назрани, установил суд. У них отняли съемочную аппаратуру и другие вещи. Похищенных избили и пригрозили физической расправой в случае их возвращения в Ингушетию, напоминает «Интерфакс». Расследование инцидента было остановлено в мае 2011 г., дело еще не закрыто. В ЕСПЧ решили, что права Орлова, Высоцкого, Горячкина и Сахинова были нарушены. Речь идет о статьях Женевской конвенции 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и статье 1 Протокола № 1 (право на мирное пользование своим имуществом). Компенсация им присуждается за понесенный материальный и моральный ущерб и за выплату судебных издержек.