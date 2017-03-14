Клумбы перед МГУ накрыли фанерой на время проведения фестиваля «Весна» – Садовничий

Клумбы перед МГУ засыпают песком и накрывают фанерой, чтобы сохранить их на время проведения фестиваля «Весна», заявил ректор университета Виктор Садовничий на пресс-конференции.

«Что касается конкретно фестиваля. Чтобы сохранить, все решили засыпать песком, а потом отреставрируем. И они засыпали песком или фанерными плитами, чтобы не повредить эту поверхность», - сказал Садовничий. Он добавил, что в субботу на этом месте будет проведен фестиваль «Весна»: «Там не будет ничего такого, чтобы затронуть чувства кого-нибудь».

Садовничий заявил, что знает о неоднозначном отношении студентов к проведению фестиваля «Весна», однако это мероприятие будет проводиться на городской территории, а не на территории университета.

«Конечно, я потребовал, чтобы не было освещения окон, чтобы не было салюта и чтобы этот концерт был два часа в субботу. Это то, что я мог попросить на чужой территории, смежной с МГУ. Этот фестиваль, "Весна", состоится, там будут известные артисты, я не знаю. Наши ребята разделились. Часть считает, что это интересно, часть - что нет, но этот фестиваль является частью той жизни, которая окружает Московский университет», - подчеркнул ректор.

Ранее РБК со ссылкой на два близких к Кремлю источника сообщил, что впервые с 2014 г. митинг-концерт в честь присоединения Крыма к России пройдет не на Васильевском спуске, а на Воробьевых горах. По информации издания, причина переноса в том, что Васильевский спуск Кремля — режимная территория, требующая повышенных мер безопасности.