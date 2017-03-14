Законопроект о льготах для производителей мультфильмов направлен в правительство

Минэкономразвития разработало законопроект, который устанавливает льготные ставки по страховым взносам для отечественных производителей мультфильмов - 14% вместо общих 30%.

Документ направлен на рассмотрение вице-премьеру Ольге Голодец, сообщил источник «Интерфакса» в финансово-экономическом блоке правительства.

Согласно тексту проекта закона, льготы будут действовать в период с 2018 по 2023 г. В частности, пониженный тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование составит 8%, на соцстрахование - 2%, на обязательное медицинское страхование - 4%. Стандартные ставки этих взносов в настоящее время составляют 22%, 2,9% и 5,1% соответственно.

Льготы, которые Минэкономразвития предлагает ввести для производителей мультфильмов, в настоящее время распространяются на IT-компании, работающие в России.

Пониженные ставки страховых взносов смогут получить организации, чья доля доходов от реализации анимационной продукции, а также от финансирования из бюджета на производство составляет не менее 70% от всех доходов организации. Кроме того, претендент на льготы должен находиться в реестре организаций, осуществляющих производство анимационной и аудиовизуальной продукции или оказывающих услуги по созданию мультипликаций.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2018 г.