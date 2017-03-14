Вексельберг встретился с Путиным

Президент России Владимир Путин встретился с председателем совета директоров компании «Ренова» Виктором Вексельбергом, сообщил сегодня сайт Кремля.

«Вексельберг информировал президента о деятельности компании по реализации крупных инфраструктурных, энергетических и металлургических проектов. Глава компании «Ренова» рассказал о ходе строительства аэропорта в Ростове-на-Дону, который будет использоваться во время чемпионата мира по футболу 2018 г.», - говорится в сообщении. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, «речь также шла об инновационных проектах - в частности, о работах в области солнечной генерации».

Вексельберг переживает не лучшие времена. В августе 2016 г. глава Коми Сергей Гапликов пожаловался президенту Владимиру Путину на аварийное состояние принадлежащей «Т плюс» (подконтрольна «Ренове») Воркутинской ТЭЦ-2, которое создает угрозу теплоснабжению Воркуты. Компания не занимается модернизацией ТЭЦ и более того - собирается ее продать, писал Гапликов. Путин поставил на письме резолюцию пресечь «разгильдяйство и жульничество».

Спустя месяц Следственный комитет обвинил председателя совета директоров «Т плюса», партнера Вексельберга по «Ренове» Евгения Ольховика, гендиректора компании Бориса Вайнзихера и бывшего гендиректора «КЭС холдинга» (предшественник «Т плюса») Михаила Слободина в даче взяток прежнему руководству Коми на сумму около 800 млн руб. (в том числе под видом благотворительности) за установление выгодных для компании тарифов на тепло. Слободин был объявлен в федеральный розыск, а Ольховик с Вайнзихером арестованы и до сих пор находятся в сизо. Все трое подозреваются в даче около 800 млн руб. взяток руководству Коми.

Представитель «Реновы» не ответил, обсуждалась ли на встрече с Путиным эта ситуация.

В сентябре минувшего года Песков заявил, что президент обладает всей необходимой информацией по делу «Т плюс», «причем из разных источников». Тогда он подчеркнул, что виновность фигурантов дела может установить только суд.