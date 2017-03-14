В самопровозглашенной ДНР запретили фонд Рината Ахметова
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о запрете на территории ДНР благотворительного фонда украинского олигарха Рината Ахметова.
«Фонд "Поможем" Рината Ахметова запрещен на территории ДНР», - сказал он во вторник.
«Альтернативный фонд гуманитарной помощи уже существует - это та помощь, которая оказывается из Российской Федерации», - пояснил Захарченко.
Он добавил, что не считает помощь фонда «Поможем» гуманитарной.
«Гуманитарную помощь от Рината Ахметова не будет получать никто. К сожалению, мы не смогли взять его базу, этого фонда, она была уничтожена», - сказал он.
Фонд «Поможем» - гуманитарная организация, оказывающая помощь пенсионерам, инвалидам и детям до трех лет в виде продуктовых и гигиенических наборов.