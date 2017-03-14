Путин назначил Орешкина спецпредставителем президента по сотрудничеству с Японией

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министра экономического развития Максима Орешкина своим спецпредставителем по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией. «Возложить на министра экономического развития Российской Федерации Орешкина Максима Станиславовича обязанности специального представителя президента России по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией», – говорится в документе, который был опубликован официальном интернет-портале правовой информации.