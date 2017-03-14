В Париже начали расследование, связанное с кандидатом в президенты Эмманюэлем Макроном

Парижская прокуратура объявила о начале предварительного расследования, связанного с деятельностью кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает во вторник BBC.

Речь идет о мероприятии French Tech Night, состоявшемся 6 января 2016 г. в Лас-Вегасе, в котором, в частности, участвовал Макрон, бывший тогда министром экономики.

По версии следователей, возглавляемое Макроном министерство поручило организацию того вечера, посвященного новым технологиям, компании Havas без проведения тендера. В связи с этим участники расследования намерены определить, не является ли данное решение признаком кумовства.