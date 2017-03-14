Восточное побережье США накрыл снегопад

Более 100 000 человек на Восточном побережье США остались без света из-за сильного снегопада, сообщает Fox News. Проблемы с энергоснабжением отмечены в штатах Делавэр, Пенсильвания, Нью-Джерси и Виргиния. Ранее в штате Нью-Йорк был объявлен режим ЧС, хотя снегопад оказался менее сильным, чем ожидалось.

По информации телеканала, около 5900 авиарейсов по всей стране были отменены или задержаны. С начала недели из-за непогоды отменено свыше 7700 рейсов. По данным CNBC, в аэропортах застряли порядка 400 000 человек. Также нарушена работа общественного транспорта, железнодорожные компании и метрополитен Нью-Йорка сообщили о частичном закрытии путей сообщения.

Вчера президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель перенесли встречу из-за непогоды на пятницу, 17 марта.