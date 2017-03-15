Контракт замминистра транспорта Окулова продлен – «Интерфакс»

Замминистра транспорта России Валерий Окулов, курирующий авиационный транспорт, в ближайшее время продолжит работать на этом посту, поскольку его контракт продлен. «Окулов не уйдет в отставку. Министр (транспорта Максим Соколов) продлил ему контракт», - приводит «Интерфакс» слова своего собеседника. Факт продления контракта с Окуловым подтвердил и источник, близкий к Минтрансу. В ведомстве не смогли оперативно предоставить информацию по этому поводу.

Ранее RNS со ссылкой на шесть источников в транспортной отрасли и одного федерального чиновника сообщило о возможной отставке Окулова в связи с истечением его контракта в апреле. Отставка, якобы, обсуждалась еще «с сентября прошлого года».

По закону о госслужбе, по достижении 60-летнего возраста чиновник может занимать свой пост при условии перезаключения бессрочного служебного контракта на срочный. Окулову 64 года. Должность заместителя министра транспорта России он занимает с 2009 г., а до этого 12 лет возглавлял «Аэрофлот».