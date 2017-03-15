В «Роскосмосе» меняется куратор создания боевых ракет – «Коммерсантъ»

Замгендиректора «Роскосмоса» по боевой ракетной технике Сергей Пономарев покинул свой пост, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к командованию ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Пономарев подтвердил изданию, что он «перешел на должность советника главы госкорпорации Игоря Комарова». На новом месте он будет заниматься тем же самым – «боевой ракетной техникой, то есть основной контур смещен не будет».

Причина перестановки связана с изменением структуры управления госкорпорации. Ставка заместителя по боевой ракетной технике в «Роскосмосе» упраздняется, вместо нее появляется должность исполнительного директора по реализации оборонных программ. Куратором этого направления станет зам по ракетно-космической промышленности Юрий Власов.

Также отраслевые собеседники отмечают проблемы со здоровьем, возникшие у Пономарева.

Пономарев обладал доступом к проектам с грифами «совершенно секретно» и «особой важности». По данным издания, со стороны космической промышленности он курировал создание твердотопливных подвижных стратегических ракетных комплексов РС-24 «Ярс» и «Рубеж», баллистических ракет подводных лодок «Булава» и «Лайнер», уделял большое внимание проекту «Сармат».

Источники в ракетной промышленности не исключают, что функционал Пономарева возьмет на себя выходец из Минобороны.