Нидерланды выбирают парламент

В Нидерландах 15 марта проходят парламентские выборы. Как сообщает ВВС, основная борьба ожидается между право-центристской «Народной партией за свободу и демократию», которую возглавляет нынешний премьер-министр Марк Рютте, и ультраправой «Партией свободы» Геерта Вилдерса, противника приема мигрантов. ВВС называет голосование испытанием на национализм. Вилдерс обещал в случае победы вывести Нидерланды из Евросоюза, закрыть границы, закрыть все мечети и запретить Коран. Правительство он обвинял, к примеру, в том, что медицинские услуги, которые предоставляются иммигрантам, лучше чем те, что получают местные жители.

Рютте говорил, что выборы дают согражданам возможность побороть популизм худшего толка.

Всего в выборах участвуют 28 партий, в парламенте 150 мест. Соцопросы давали Вилдерсу и его соратникам незначительное преимущество в ходе предвыборной кампании.

Первые избирательные участки в стране открылись около полуночи, например, один находится в цветочном киоске на вокзале города Кастрикюм, еще один - на музыкальном фестивале в Амстердаме, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa. Основная масса участков откроются в 7.30 по местному времени (9.30 мск), голосование продлится до 21.00 (23.00 мск), последними закроются участки на островах Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море.

Накануне выборов разразился дипломатический конфликт Нидерландов и Турции. Турецкие министры запланировали ряд встреч с проживающими в странах Европы избирателями, чтобы рассказать им о намеченном на 16 апреля референдуме о переходе от парламентской республики к президентской. Эти мероприятия отказались согласовать власти Германии и Австрии, но Нидерланды не только отказали в участии в акции в Роттердаме министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу, но и запретили посадку его самолета в аэропорту этого города. Когда же в Роттердам на машине приехала министр социальной политики Турции, ее задержали, не пустив в консульство, и выдворили из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил руководство Нидерландов с пережитками нацизма, обвинил страну в исламофобии, призвал к введению санкций против этой страны и пообещал жесткую реакцию. Послу Нидерландов запретили возвращаться в Анкару из отпуска. Марк Рютте заявил, что ждет от Турции извинений. Евросоюз призвал стороны к деэскалации напряженности, а Турцию - к сдержанности, МИД Турции раскритиковал эти пожелания, как направленные к потерпевшей стороне конфликта, а не к нарушителю международных правовых норм.