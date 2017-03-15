Суд снял с рассмотрения жалобу Навального по делу «Кировлеса»

Кировский областной суд снял с апелляционного рассмотрения жалобу на приговор оппозиционеру Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, осужденным условно по делу о хищении средств предприятия «Кировлес». Таким образом суд удовлетворил ходатайство адвокатов осужденных, вернув материалы в суд первой инстанции для устранения процессуальных нарушений, чтобы защита могла ознакомиться с аудиозаписями заседаний.

«Рассмотрев ходатайство защиты, Кировский областной суд постановил снять с апелляционного рассмотрения жалобу для выполнения ст. 259 УПК РФ. Снять с рассмотрения и направить обратно в Ленинский суд Кирова», - огласил решение судья.

9 февраля Ленинский суд Кирова в ходе повторного рассмотрения дела признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу «Кировлеса» и приговорил их соответственно к пяти и четырем годам лишения свободы условно.

В середине декабря Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2018 г. На суде Навальный заявлял, что несмотря на приговор кампания будет продолжена.

Навальный и Офицеров вину не признали. Навальный неоднократно на суде говорил о политической подоплеке дела.