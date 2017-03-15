«Коммерсантъ» рассказал об уголовном деле в отношении служившего в Сирии россиянина

Российский контрактник Артем Хилько, проходивший службу в Сирии в составе одного из подразделений Таманской мотострелковой дивизии, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Рядового судят по ст. 348 Уголовного кодекса, которая предполагает нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату. Однако что и при каких обстоятельствах утратил, неизвестно, лишь сообщается, что преступление было совершено в Сирии. Издание отмечает, что Таманская мотострелковая дивизия зачастую занимается перевозкой грузов из порта Тартус на авиабазу «Хмеймим».

Рядовой полностью признал свою вину. Однако до рассмотрения по существу пока не дошло - возникли сложности с определением подсудности дела. «Коммерсантъ» отмечает, что преступления небольшой тяжести, к которым относится ст. 348, обычно рассматриваются в гарнизонных военных судах. Однако из-за грифа секретности дело Хилько направили в Московский окружной военный суд, который позже передал его суду в Ростове-на-Дону.