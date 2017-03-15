Песков: Путин относится к монархии без оптимизма

Предложение главы Крыма Сергея Аксенова вернуть монархию в Россию - его личное мнение, президент же по-прежнему «без оптимизма» относится к подобным предложениям, сказал сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Личное мнение я высказать не могу и не имею права. Но полагаю, что сказанное является личным мнением Аксенова. Наверное, он волен его высказывать», - сказал Песков журналистам.

На вопрос, разделяет ли Владимир Путин предложение установить в России монархию, Песков напомнил, что президент «уже неоднократно высказывался на этот счет». «Владимир Путин без оптимизма относится к подобным идеям. В течение последних пяти лет его неоднократно спрашивали, и он в том или ином контексте вынужден был отвечать на такие вопросы. Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям. Это хорошо известно», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Накануне в эфире Первого крымского телеканала Аксенов назвал демократию «лишней» для России «при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг». По его мнению, стране нужно строгое единоначалие: «сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня заявил, что считает идею возрождения монархии в России бесперспективной. «Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое», - сказал он, комментируя слова Аксенова.

Выступая во вторник на коллегии Генпрокуратуры, сам Путин заявил: «Прокуратура создавалась, как известно, как "око государево", у нас, слава богу, не монархия, а республика и это значит, что прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан страны и самого государства как института», - напомнил Путин, подчеркнув, что «прокуратура должна контролировать практически все сферы деятельности, в которых представлено государство, там, где действует закон».