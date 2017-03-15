Жириновский ненадолго вывел фракцию ЛДПР из зала Госдумы

Фракция ЛДПР в полном составе на некоторое время покидала зал пленарных заседания Госдумы 15 марта в знак протеста. До этого лидер фракции Владимир Жириновский выступил с критическим заявлением в адрес депутатов от Подмосковья, затем вице-спикер Сергей Неверов призвал думскую комиссию по этике изучить эти высказывания, а спикер Вячеслав Володин от имени трех остальных фракций призвал лидера либерал-демократов извиниться. Жириновский вывел свою фракцию из зала, а затем либерал-демократы вернулись туда уже без него, сообщает «Интерфакс».

В своем выступлении Жириновский раскритиковал проведение думских выборов в Подмосковье и обвинил избранных от региона депутатов в том, что они подкуплены, сообщает ТАСС. Как передает «Интерфакс», он выразил недовольство тем, как некоторые депутаты защищают власти Московской области. Также он пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов в случае, если победит на президентских выборах 2018 г.

«Любые политические выступления могут быть эмоциональными, но не должны быть оскорбительными и тем более уж хамскими. Именно избиратели решили, кто будет представлять их в Госдуме, и я хочу сказать: Господа, некоторые юристы, уважайте нашу Конституцию и институт презумпции невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Госдумы о расстрелах заговорили сидящих в зале», - заявил после этого Неверов. «Мне кажется, что комиссии по этике нужно внимательно отнестись к выступлению Владимира Вольфовича», - добавил он.

Выводя свою фракцию из зала, Жириновский заявил, что половина из членов фракции «Единая Россия» не по праву находится в этом зале, и высказал угрозы в их адрес.

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил подобные действия с «хамством на дорогах», сообщает «Интерфакс». Он добавил, что фракции «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» призывают Жириновского извиниться за высказывания в адрес депутатов о грозящих им «расстрелах и повешениях». Он подчеркнул, что такова позиция всех: «и левых, и правых, и центристов», цитирует ТАСС,

«Мы исходим из того, что разбирательства в комитетах нужно проводить тогда, когда есть что разбирать, и, соответственно, когда есть какие-то непонятные моменты», - продолжил Володин. Он пояснил, что речь идет о «некорректностях, допущенных в плане "расстрелов" и "повешений"». «Все остальное - право любого политика: оценивать, высказывать свои суждения. Но хамство нельзя допускать никому, поэтому из этого исходим», - сказал Володин.

Жириновский извиняться не собирается, прежде всего за высказывания в адрес единороссов, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе фракции ЛДПР.