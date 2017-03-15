Журнал «Компания» перестанет выходить, сотрудников сократят

Издательский дом «ИДР-формат» сократит сотрудников в связи с приостановкой выпуска журнала «Компания». Это будет сделано с соблюдением всех трудовых прав, заверил ТАСС замгендиректора «ИДР-формата» Георгий Аваньян. Ранее он сообщил «Дождю» об обысках в квартире, где живет заместитель главного редактора «Компании» Андрей Красавин. 10 марта был отправлен по домашний арест гендиректор издательского дома Евгений Фельдман, его обвинили в вымогательстве $200 000.

По словам Аваньяна, акционеры решили приостановить выпуск журнала «Компания» «в связи с последними событиями». «Мы откажемся от части сотрудников, но увольнением это назвать нельзя - с ними все будет как положено по Трудовому кодексу, - цитирует ТАСС. - Есть некая процедура, она вся будет в полном объеме исполнена». Замгендиректора готов обсудить с работниками их переход в другое издание «ИДР-формата» - еженедельник «Профиль».

Задержание Фельдмана никак не отразилось на выпуске остальных проектов издательского дома. «»Профиль» продолжает выходить, эта история к нему никакого отношения не имеет», - указал Авакян.

Главный редактор «Компании» Милана Давыдова заверила ТАСС, что готова помочь сотрудникам искать новую работу.

По информации источников ТАСС, Фельдман пытался вымогать деньги у представителей группы «Сумма». По данным источника «Дождя», Фельдмана подозревают в том, что он обещал за взятку не публиковать в журналах издательства «ИДР-формат», «Профиль» и «Компания» сведения, порочащие репутацию холдинга «Сумма».