Дадин подал заявление на полицейских, задержавших его у здания ФСИН

Ильдар Дадин подал заявление на сотрудников полиции, которые задержали его у здания ФСИН 10 марта. «Сегодня подали заявление на сотрудников полиции, которые "в количестве примерно трех человек" задержали Ильдара у здания ФСИН без надлежащих оснований», – написала супруга Дадина Анастасия Зотова в Facebook. Заявление направлено в Замоскворецкий следственный отдел СКР по Москве.

10 марта полицейские задержали Дадина во время одиночного пикета у здания ФСИН в Москве, позднее он был отпущен. Зотова заявляла, что полицейские задержали ее мужа из-за того, что у него отсутствовал паспорт.