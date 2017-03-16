Партия премьера Нидерландов лидирует на парламентских выборах

Возглавляемая премьер-министром Нидерландов Марком Рютте «Народная партия за свободу и демократию» (VVD) лидирует на прошедших в королевстве 15 марта парламентских выборах. Результаты подсчета голосов приводятся на сайте национальной телекомпании NOS. По итогам обработки половины бюллетеней партия набирает 20,9%, что позволяет рассчитывать на 32 мандата в 150-местном парламенте. Этот результат слабее, чем пять лет назад на предыдущих выборах, когда партия получила 26% и 41 мандат.

Борьба за второе место развернулась между тремя партиями, каждая из которых пока претендует на 19 мандатов. Ультраправая партия свободы Геерта Вилдерса, противника приема мигрантов, обещавшего в случае победы вывести Нидерланды из ЕС, закрыть мечети и запретить Коран, набирает 13,1%. В ходе предвыборной кампании соцопросы давали ему незначительное преимущество. Нидерландская христианско-демократическая партия (CDA), входивщая в правящую коалицию Рютте без министерских портфелей, пока получает 12,3%. Лево-либеральные Демократы-66 (D-66), пользующиеся поддержкой иммигрантов, набирают 12,1%. В числе ее известных деятелей – сват королевы Нидерландов, экс-министр сельского хозяйства Лауренс Ян Бринкхорст.

По 14-15 мест в парламенте могут получить Социалистическая партия (SP) с 9,1% и Зеленые левые (GL) – 8,9%. Левый центр (PvdA) набирает 5,7%, что дает 9 мест в парламенте. Христианский союз (CU) и Партия защиты животных (PvdD) могут получить по 5 мест с 3,4% и 3,2% соответственно.

Всего в выборах участвуют 28 партий. Проходной барьер в Нидерландах минимален и соответствует 0,67% - общее число голосов, разделённое на число мест в палате.