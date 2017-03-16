Должностные лица «Трансаэро» подозреваются в хищении почти 350 млн рублей у Альфа-банка

Уголовное дело по факту хищения в авиакомпании «Трансаэро» 347 млн руб. возбуждено еще 5 мая 2016 г., пишет «Коммерсантъ». Основанием к этому стали результаты доследственной проверки заявления представителя Альфа-банка. Выяснилось, что при заключении кредитных договоров «Трансаэро», «используя репутацию крупного авиаперевозчика», предоставила «не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность, завысив стоимость наиболее ликвидных оборотных активов».

5 сентября 2009 г. авиакомпания получила кредит почти на 665 млн руб., срок его погашения истекал 25 июня 2015 г. Но в это время кредитор получил меньше половины – 318 млн руб., а остальным «неустановленные лица» из числа руководства «Трансаэро» «распорядились по своему усмотрению», указывали следователи.

Приступить к реальному расследованию изложенных Альфа-банком фактов до сих пор не удавалось из-за постоянной отмены постановления о возбуждении дела. В июле 2016 г. начальник ГСУ ГУ МВД по Москве Наталья Агафьева сочла его связанным с заявлением о преднамеренном банкротстве. Альфа-банк оспорил ее действия и в ноябре постановление Агафьевой было отменено. Это решение оспорил уже зампрокурора Москвы Андрей Ганцев, указавший, что в деле нет свидетельств о намерении похитить кредитные средства, но суд Москвы на днях признал возбуждение уголовного дела справедливым. Издание не исключает, что скоро расследование перейдет в активную фазу. В Альфа-банке комментарии сочли некорректными.

До 2015 г. авиакомпания «Трансаэро», принадлежавшая супругам Ольге и Александру Плешаковым, была вторым российским авиаперевозчиком по пассажиропотоку, но к середине года не смогла обслуживать долг в 260 млрд руб. В декабре 2015 г. в авиакомпании была введена процедура банкротства. Источники издания не исключали, что акционеры банкротящейся компании могут быть привлечены к субсидиарной, уголовной и административной ответственности, хотя такое случается редко.