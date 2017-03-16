Трамп о распоряжении Обамы прослушивать его узнал из СМИ

Президент США Дональд Трамп не стал отказываться от своих заявлений о том, что по распоряжению президента Барака Обамы в его офисах в Трамп-тауэр велась прослушка, сообщает ВВС. Ранее Обама отрицал, что требовал вести слежку за Трампом, представители спецслужб и конгрессмены говорили, что нет никаких подтверждений этим обвинениям нынешнего президента.

Под «прослушкой и записью переговоров» Трамп подразумевает «много всякого разного», сказал он в интервью Fox News. О том, что его предшественник требовал следить за ним, он узнал из СМИ. В частности, он назвал статью в New York Times и репортаж Fox News. Трамп добавил, что сейчас не хочет об этом говорить, но скоро Белый дом представит Конгрессу те доказательства его обвинений в адрес Обамы, которые еще не были представлены. Возможно, сам он поднимет эту тему на следующей неделе, еще до того, как проверяющий его утверждения комитет Конгресса обнародует свои наработки. «Посмотрим, докажу я это или нет, - сказал Трамп. - Но думаю, у нас есть кое-какие очень хорошие материалы. И мы сейчас сопоставляем их друг с другом, думаю, это будет очень наглядно».

В статье New York Times, на которую сослался президент, нет утверждений, что Обама велел слушать телефонные переговоры Трампа, отмечает ABC News. В ней говорится о том, что спецслужбы и правоохранительные структуры США изучают перехваченные переговоры (неясно в какой форме) и финансовые сделки в рамках расследования возможных связей с российскими чиновниками соратников Трампа, включая бывшего начальника его избирательного штаба Пола Манафорта. В статье подчеркивалось, что неясно, имеют ли отношения перехваченные сообщения к самому Трампу или к его избирательной кампании. Fox News вообще о таких распоряжениях Обамы ничего не сообщал.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, республиканец Девин Нуньес выразил мнение, что никакой слежки за Трамп-тауэр не было.