Чеченский батальон перед отправкой в Сирию готовили выходцы из «Альфы» и ГРУ

Отправленный в Сирию в декабре 2016 г. расположенный в Чечне батальон военной полиции Минобороны предположительно вернется оттуда 17 марта, пишет РБК. Обучение бойцы проходили в новом центре по подготовке спецназа в Гудермесе, который должен открыться только в 2018 г., у ветеранов «Альфы», «Вымпела» и ГРУ, рассказал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, замруководителя республиканского управления Росгвардии Даниил Мартынов.

Все члены «сирийского» батальона были контрактниками с опытом службы в горячих точках, отметил Мартынов. Он не исключил, что батальон в любой момент могут перебросить из Алеппо, к примеру в Пальмиру, поэтому отказался называть точную дату возвращения военных в Россию.

Центр в Гудермесе является частной структурой и не подчинен ни одному ведомству. В строительство «по собственному желанию» вкладываются чеченские бизнесмены, «которые добились значительных успехов в бизнесе в Москве, Питере и других регионах страны», пояснил Мартынов. Центр представляет собой военный городок площадью более 400 га со своей взлетно-посадочной полосой, тактическим водоемом и самыми большими в мире (4000 кв. м) стрелковыми галереями. Об этом рассказали в пресс-службе центра. В нем есть бассейн, тренажерный зал, «тактический город», аэродинамическая труба и парашютный комплекс – всего откроется 40 объектов для отработки боев с террористами в городских условиях в дневное и ночное время. Стоимость обучения здесь пока не называется.

Общий состав инструкторской группы составляет 32 человека, из которых 12 – старшие инструкторы, ветераны элитных спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» и главного управления Генштаба ВС. Мартынов также рассказал, что приглашал к сотрудничеству иностранных специалистов. Взаимодействие с ними шло в основном по спортивной части – стрелковой и парашютной подготовке.