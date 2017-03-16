Участники третьего раунда переговоров по Сирии покинули Астану после неприезда оппозиции

Все делегации, кроме российской, покинули столицу Казахстана Астану, где два дня проходили переговоры по урегулированию сирийского кризиса.

«Российская выедет сегодня-завтра», – сообщил Интерфаксу» информированный источник.

Как сообщил ранее в четверг глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, делегация сирийской оппозиции не будет участвовать в переговорах в Астане. «Вчера вечером поступила информация, что делегация сирийской оппозиции все-таки не приедет», – сказал он.

Он добавил, консультации между оставшимися членами делегаций стран-гарантов в четверг больше не планируются.

Третья международная встреча по Сирии прошла в столице Казахстана 14–15 марта. В переговорах принимали участие делегации стран – гарантов режима прекращения боевых действий: России, Турции и Ирана, а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии.