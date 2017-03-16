Три человека погибли и 19 пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ленобласти

Туристический автобус попал в аварию в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. По предварительным данным, жертвами ДТП стали три человека, еще 19 получили травмы.

Автобус съехал в кювет около 08.55 мск на 16-м км автодороги «Скандинавия». В салоне находилось 32 человека. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. К месту аварии направлен вертолет Ка-32, чтобы доставить пострадавших в Санкт-Петербург.