78% россиян уверены, что присоединение Крыма принесло пользу стране

Абсолютное большинство россиян (97%) считает Крым частью России притом, сообщает ВЦИОМ. 78% респондентов уверены, что присоединение Крыма принесло пользу стране. В прошлом году такого мнения придерживались 60% россиян. Негативные последствия отмечают 13% респондентов (22% в 2016 г.).

Доля россиян, отмечающих положительный эффект от присоединения Крыма для жителей самого региона, достигла максимума за два года измерений - 89%.

В ходе опроса 84% россиян высказали мнение, что Крым и Севастополь должны получать из федерального бюджета финансовую поддержку в том же объеме, что и другие субъекты РФ со схожими условиями (в 2014 г. - 63%).

В то же время, респондентов, говорящих о необходимости выделения Крыму повышенной денежной помощи, стало меньше: 10% сейчас против 23% в апреле 2014 г.