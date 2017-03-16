Интерпол разыскивает четверых подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

Интерпол объявил в розыск четверых граждан КНДР, которые могут быть причастны к убийству Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает сингапурский Channel NewsAsia. По его данным, разыскиваемые мужчины находились в аэропорту малазийской столицы в день убийства Ким Чен Нама и в тот же день покинули территорию Малайзии.

Ким Чен Нам был убит 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. На видео с камер наблюдения видно, как к нему подошли две женщины, одна напала на него сзади, прижимая что-то к его лицу. Эксперты установили, что брата Ким Чен Ына отравили нервно-паралитическим веществом VX.