В Бразилии протестующие против пенсионной реформы захватили здание минфина

В ночь на 16 марта во многих городах Бразилии прошли массовые акции против пенсионной реформы. В столице протестующие захватили здание министерства финансов страны, сообщает телекомпания ВВС. Сотни человек несколько часов находились в здании ведомства. В Сан-Паулу недовольные перекрыли дорожное движение, а транспортные профсоюзы города в среду начали 24-часовую общую забастовку.

Протесты вызваны планами правительства повысить пенсионный возраст до 65 лет и сократить льготы некоторым категориям граждан, для получения полных выплат потребуется 49 лет пенсионных взносов (сейчас – 35 лет для мужчин и 30 для женщин).

Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что внесение изменений в пенсионное законодательство необходимо для стабилизации финансовой системы страны и предотвращения коллапса самой пенсионной системы. Бразилия тратит на пенсионные выплаты 8% ВВП, свидетельствуют официальные данные. Это чуть ниже, чем средний уровень для развитых стран из Организации экономического сотрудничества и развития.