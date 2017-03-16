Песков: Москва не получала официальных обвинений в атаках на Yahoo

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальных сообщений о причастности российских хакеров к атакам на Yahoo не поступало. «Мы не слышали никаких обвинений такого рода. В данном случае я не говорю о массовых сообщениях в СМИ. Их нельзя воспринимать как обвинения», – сказал Песков.

По его словам, в Москве узнали об обвинениях в адрес российских граждан из СМИ. «Насколько нам известно, по официальным каналам какой-либо информации мы не получали, поэтому, к сожалению, не владеем деталями», – сказал Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что в Кремле неоднократно отрицали любые обвинения в кибератаках в адрес российских спецслужб. «Мы неоднократно говорили, что абсолютно не может идти речи о какой-то официальной причастности какого-то российского ведомства, включая ФСБ, к каким-либо противоправным действиям в киберпространстве», – сказал он.

О том, что в конце 2014 г. Yahoo подверглась хакерской атаке, компания узнала только в сентябре 2016 г. Были украдены персональные данные более чем 500 млн пользователей. Департамент юстиции США в среду обвинил в этом двух сотрудников ФСБ – Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина, всего обвиняемых четверо.