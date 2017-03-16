Бывший владелец одной из крупнейших строительных компаний России выйдет из колонии по УДО

Советский районный суд Омска освободил условно-досрочно бывшего гендиректора и владельца НПО «Мостовик» Олега Шишова. Как сообщили ТАСС в канцелярии суда, это решение было принято на выездном заседании в колонии № 8 Омска. Если решение не будет обжаловано, оно вступит в силу 26 марта.

Прокуратура не будет обжаловать решение об УДО Шишова, сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. Она напомнила, что прокуроры участвовали в этом заседании суда и против УДО не возражали.

«Мостовик» строил объекты к дальневосточному саммиту АТЭС-2012 и большинство объектов к сочинской Олимпиаде-2014. В активе «Мостовика» – сотни реализованных инфраструктурных объектов. Но после завершения Олимпиады компания за считанные месяцы стала банкротом, а ее основатель Олег Шишов оказался за решеткой. В апреле 2014 г. компания инициировала собственное банкротство, в мае его крупнейший кредитор - Сбербанк забрал за долги 19,99% компании. В конце ноября сотрудники Следственного комитета добились ареста Шишова по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах - по делу океанариума. В начале 2015 г. сообщалось, что бизнесмен стал фигурантом еще трех уголовных дел, возбужденных следственным управлением СКР по Омской области. Он обвинялся в мошенничестве при строительстве трассы в Омске, неуплате налогов на сумму свыше 1 млрд руб. и невыплате 525 000 руб. зарплаты рабочим.

В сентябре 2016 г. Куйбышевский районный суд Омска приговорил Шишова к четырем годам колонии за уклонение от налогов и мошенничество в особо крупном размере. Суд пришел к выводу, что Шишов в 2009-2011 гг. внес в финансовые документы «Мостовика» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке, Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически они работы не выполняли. В результате Шишов уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн руб. Кроме того, Шишов похитил полученные в виде аванса 526 млн руб., выделенные на строительство окружной дороги Омска.

В марте 2016 г. Фрунзенский суд Владивостока приговорил Шишова к трем годам колонии и штрафу за пособничество в растрате 1 млрд руб. при строительстве Приморского океанариума.