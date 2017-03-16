Елизавета II одобрила закон о выходе Великобритании из Евросоюза

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила законодательство по Brexit, сообщает Reuters. Теперь закон вступил в силу, и премьер-министр Тереза Мэй получила право направить в ЕС запрос о выходе Великобритании из союза в соответствии со ст. 50 Лиссабонского договора.

14 марта обе палаты британского парламента одобрили соответствующий законопроект. Следующим этапом станут двухлетние переговоры с ЕС о выходе Великобритании из союза.

13 марта первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении также провести референдум о независимости между осенью 2018 г. и весной 2019 г. Шотландия уже проводила референдум о независимости в сентябре 2014 г. 55,42% проголосовавших высказались против независимости, 44,58% - за отделение.