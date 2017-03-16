Путин – послам: вас в России не будут чураться из опасений повредить репутацию

На церемонии вручения президенту верительных грамот послами 18 государств в Кремле Владимир Путин заверил дипломатов в поддержке со стороны чиновников, ведомств, бизнеса и широкой общественности. Он также заявил, что Россия выступает против попыток дестабилизации ситуации в мире и что этой ситуации требуется оздоровление.

«Вас не будут чураться, не будут избегать, опасаясь повредить себе репутацию или испортить карьеру, - сказал президент (цитата с сайта Кремля). - Россия – свободная, открытая и уважающая себя страна, а это значит, что вам будут открыты все возможности для общения и наведения разнообразных контактов, без чего, собственно, нельзя представить себе нормальную, полноценную деятельность дипломатических ведомств, послов, да и всех дипломатических работников».

Людей из окружения президента США Дональда Трампа в последнее время обвиняли в том, что они скрывали от соратников и общественности, что встречались с послом России в США Сергеем Кисляком. Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку после трех недель работы, когда выяснилось, что он утаил, что в беседе с Кисляком затрагивал санкции. Генпрокурора и министра юстиции Джеффа Сешнса уличили в том, что он забыл рассказать конгрессменам о двух встречах с послом. Кисляка в шутку начали называть «токсичным». Напряженное отношение к контактам с российскими дипломатами возникло на фоне существующих в США подозрений о попытках Москвы вмешаться в президентские выборы.

«Международной ситуации действительно требуется оздоровление, - заявил также Путин на приеме 16 марта. - Необходимы сдержанность, мудрость и ответственность. Россия, повторю, выступает за объединение усилий в интересах решения реальных проблем, которые стоят перед всем мировым сообществом». Президент напомнил о готовности России с каждой страной «выстраивать равноправный диалог, наращивать сотрудничество на конструктивной и взаимоуважительной основе» и добавил, что для Москвы нет больших и малых партнеров, все ценны одинаково. Он выразил надежду, что и послы будут «максимально способствовать развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества в духе партнёрства, равноправия и взаимопонимания».

Также Путин заявил, что «Россия выступает против попыток дестабилизации и расшатывания международных отношений, что чревато хаотичным, всё менее управляемым сползанием в сторону дальнейшего усиления напряжённости в мире».