В Париже в офисе МВФ произошел взрыв, один человек ранен

В офисе Международного валютного фонда (МВФ) в Париже произошел небольшой взрыв, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции. По данным издания, помощник управляющего получил ранения рук и лица после того, как он открыл посылку.

По данным BBC, «устройство» отправила в офис МВФ крайне левая греческая группировка.

Издание напоминает, что накануне немецкому министру финансов Вольфгангу Шойбле прислали пакет, в котором находилась взрывчатка. Посылку удалось перехватить охране, никто не пострадал.