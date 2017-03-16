Мэр Великого Новгорода подал иск о возмещении ущерба от незаконных действий правоохранителей

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев подал иск в Новгородский районный суд. Он требует реабилитации и возмещения морального ущерба от незаконных действий органов Следственного комитета и необоснованного уголовного преследования, передает «Интерфакс».

«Суд зарегистрировал гражданское дело по иску мэра Великого Новгорода к управлению Федерального казначейства (УФК) по Новгородской области. Третьим лицом по этому делу выступает региональное управление СК (УСК), осуществлявшее предварительное следствие в отношении главы администрации», - рассказали в пресс-службе суда.

Дата рассмотрения дела пока неизвестна.

В 2015 г. правоохранители возбудили в отношении Бобрышева три уголовных дела. Два из них были связаны с предоставлением жилья детям-сиротам. Следствие считает, что чиновник долгое время не исполнял решение суда об обеспечении сирот жильем, хотя имел такую возможность. Третье дело было возбуждено по подозрению в превышении должностных полномочий при оформлении документов в рамках исполнения договора с Северной финансовой корпорацией по охране окружающей среды. Все дела позже были закрыты.