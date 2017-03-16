В результате нападения на лицей во Франции получили ранения восемь человек

Не менее восьми человек ранены в здании лицея Алексиса де Токвиля в городе Грас (департамент Альп-Маритим) на юго-востоке Франции. Об этом сообщает в четверг, 16 марта, издание Le Parisien.

Речь идет о директоре учебного заведения, а также о семи учениках. Ранее СМИ информировали о трех пострадавших.

По сведениям французских СМИ, 17-летний ученик лицея в Грасе, вооруженный двумя пистолетами и ружьем, проник в здание учебного заведения и открыл огонь. Газета Le Figaro отмечает, что нападавший, как сообщает следствие, является сыном одного из представителей местных органов власти.

Кроме того, передает «Интерфакс», на территории лицея было обезврежено самодельное взрывное устройство небольшой мощности.

В полиции утверждают, что молодой человек, который был задержан правоохранительными органами, скорее всего, давно увлекался темой оружия. Предположительно, он хотел застрелить директора лицея из-за возникшего между ними конфликта и действовал в одиночку, без сообщников. Как пишет Le Monde, нападавший не был связан с исламистами и версия теракта на настоящий момент отвергается.

Вместе с тем Служба общественной безопасности французского департамента Приморские Альпы после стрельбы объявила предупреждение о террористической угрозе и призвала всех оставаться дома.