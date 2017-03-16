Бывший советник Трампа получил более $50 000 от трех российских компаний – СМИ

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил во время сотрудничества с тремя российскими компаниями более $50 000, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы одного из комитетов конгресса США.

Две из трех компаний перечислили ему по $11 250 осенью и летом 2015 г.

Как пишет The Washington Post, одной из компаний является грузовая авиакомпания «Волга-Днепр», другой - «дочка» «Лаборатории Касперского» (перечислила гонорар за выступление в Вашингтоне).

В декабре 2015 г. Russia Today выплатила Флину $33 750 за участие в конференции в Москве, узнала The Wall Street Journal. Согласно информации Washington Post, RT выплатила ему $45 000.