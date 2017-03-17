Российские самолеты доставили 20 тонн помощи ООН в сирийский Дейр-эз-Зор

Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики проведена гуманитарная акция, в ходе которой в населенный пункт Дахият-аль-Асад провинции Дамаск было доставлено 0,2 тонны медикаментов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию центра.

«Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,6 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН», - говорится в сообщении российского Центра.