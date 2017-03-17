В Черное море вошел французский фрегат La Fayette

Французский ракетный фрегат La Fayette вошел в акваторию Черного моря, сообщил в своем аккаунте в Twitter посол Франции в Болгарии Эрик Лебедель. «До скорой остановки в Варне! Добро пожаловать в Болгарию!» — написал он.

Фрегат выполнен с использованием стелс-технологии, позволяющей ему оставаться малозаметным для радиолокационых приборов за счет специфичаской геометрии. Корабль оснащен современными крылатыми противокорабельными ракетами Exocet с дальностью действия 70 км и зенитным ракетным корабельным комплексом Naval Crotale, отмечает «Интерфакс». В последний раз фрегат La Fayette заходил в Черное море в 2015 г.

С началом кризиса на Украине в Черное море регулярно заходят военные корабли стран НАТО в рамках операции «Атлантическая решимость», демонстрирующей партнерам поддержку военно-политического блока.

В феврале этого года в Черное море заходил испанский ракетный фрегат Almirante Juan de Borbón, эсминец ВМС США Porter, а также канадский фрегат ВМФ Канады ST Johns. В соответствии с доктриной Монтре, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря 21 день.