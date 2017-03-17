Сирия призвала ООН добиться прекращения авиаударов по плотинам на Евфрате

Правительство Сирии призвало ООН добиться прекращения авиаударов по плотинам на реке Евфрат. Об этом говорится в письме временного поверенного в делах миссии Сирии при ООН Мунзера Мунзера генсеку организации и в Совет Безопасности.

«Уничтожение этих плотин, которые стали объектами авиаударов, смоет и затопит города и деревни, поставив под угрозу жизни сотен тысяч человек, живущих в этих районах», — написал дипломат.

Мунзер отметил, что Сирия призывает Совбез ООН «исполнить свои обязательства по сохранению международного мира и безопасности и предпринять срочные меры, избавив регион от надвигающейся катастрофы».