Адвокат Добровинский сообщил об аресте известного в 90-е бизнесмена Некрича

Адвокат Александр Добровинский 16 марта сообщил, что в Риме арестован известный по «по лихим девяностым» бизнесмен Михаил Некрич. Он был в розыске и был заочно арестован в России по обвинению в соучастии в убийстве основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева в январе 2014 г. Также по делу проходит зять Бориса Березовского - Георгий (Егор) Шуппе.

Добровинский пишет в Facebook, что Некрича арестовали 16 марта, в итальянских СМИ сообщения о задержании российского бизнесмена появились 20 февраля. Этот арест адвокат называет «сенсационным случаем». Он объяснил, что знает Некрича больше 20 лет, «по лихим девяностым», что он гражданин Швейцарии, США, Израиля и России и что он был уверен, что «проблема снята и ему ничего не грозит», «рискнул и полетел в Италию». Шуппе, по информации Добровинского, «живет в Лондоне и никуда не выезжает».

Александр Минеев, основатель торговой фирмы «Партия», был расстрелян из автомата в Королеве в январе 2014 г. По данным следствия, в его автомобиль выпустили почти целую обойму из соседней машины. В конце ноября 2014 г. обвинения по этому делу были предъявлены бывшим сотрудникам Минеева. Следственный комитет заявил, что всего по делу обвиняются восемь человек.