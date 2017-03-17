Руководителю штаба Навального в Томске заблокировали двери в квартире

Неизвестные в ночь на пятницу с помощью монтажной пены заблокировали двери квартир координатора и сотрудника избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального в Томске.

«Сегодня ночью кто-то обработал монтажной пеной двери в мою квартиру и квартиру Ксении Фадеевой так, что их невозможно было открыть. Ксению освободили соседи, а я жду спасателей», - сообщила «Интерфаксу» координатор штаба Навального в Томске Алена Хлестунова.

После освобождения Хлестунова сообщила, что неизвестные также повредили автомобили сотрудников штаба. Она рассказала, что машину облили черной краской, а у Фадеевой помимо этого еще и колеса проткнули.

17 марта в Томске, как ожидается, откроется избирательный штаб Навального, на котором будет присутствовать сам оппозиционер.