В Ингушетии неизвестные обстреляли из гранатомета здание УФСБ

В ночь на пятницу в Малгобеке (Ингушетия) неизвестные обстреляли из гранатомета здание городского отделения УФСБ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Выстрел произведен из ручного гранатомета по зданию ФСБ в Малгобеке, в результате взрыва жертв и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, стрелявших было несколько, они скрылись с места происшествия, их местонахождение пока не установлено. На месте стрельбы обнаружен корпус гранатомета.