Япония впервые провела учения для населения на случай ракетного удара КНДР

Первые в Японии учения по эвакуации населения на случай ракетного удара со стороны КНДР были проведены 17 марта в японской префектуре Акита, недалеко от берегов которой неделю назад в море упали три северокорейские ракеты, передает агентство Киодо.

Целью учений проверка кооперации между властями города и префектуры, а также проверка возможностей служб спасения быстро передать жителям информацию о чрезвычайной ситуации.

КНДР провела 6 марта ракетные испытания по нанесению ядерных ударов по американским военным базам в Японии. Три ракеты упали в 300-350 км к западу от полуострова Ога префектуры Акита.

КНДР наращивает ядерный и ракетный потенциал, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые держат на юге Корейского полуострова свыше 28 000 солдат, проводят военные маневры против Пхеньяна и отказываются даже от обсуждения вопроса о подписании с Северной Кореей мирного договора.