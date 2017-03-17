Израиль объяснил авиаудары по позициям «Хезболлы» в Сирии

ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Сирии, чтобы воспрепятствовать контрабанде оружия. Об этом говорится в заявлении израильского военного ведомства. Израиль также обвинил Сирию в обстреле своих самолетов.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Израиля во время нанесения авиаударов по целям в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Одна их трех ракет, запущенных с территории Сирии, была уничтожена. Другие две целей не достигли, никто не пострадал.